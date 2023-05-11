وزير الزراعة يلتقي نظيره المجري على هامش فعاليات مؤتمر دولي في أمريكا

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدداً من الاجتماعات من بينها اجتماع مع اشتيفان ناجي وزير الزراعة المجري، في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية واستكمالاً للقاءات الثنائية على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية للابتكار الزراعي والمنعقدة حالياً في واشنطن.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها أنه تم مناقشة عدداً من الموضوعات التي يوليها الجانبان أولية في المجال الزراعي حاليا وهي العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا ملموسا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجر عام 2021.

استعرض الوزيران التجربة الرائدة الخاصة بتنويع مصادر توريد اللحوم الحية إلى مصر ومن بينها المجر حيث تم بالفعل استيراد أكثر من 25 ألف رأس ماشية بغرض التسمين ومنها وإنتاج اللحوم والألبان.

إنتاج تقاوي الخضر عالية الإنتاجية

كما ناقش الجانبان الموضوع الخاص بتبادل الخبرات في إنتاج تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة فضلا تفعيل أنشطة التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وفقًا لما جاء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين أثناء زيارة القصير لدولة المجر في ديسمبر 2021 والتي شملت أوجه عديدة للتعاون.

كمًا التقي القصير بالسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الإفريقي حيث تم بحث مشكلة الأمن الغذائي التي يواجهها العالم وفي مقدمتها دول القارة السمراء كما تم التطرق إلى مشاركة المسئولة الإفريقية في الاجتماعات التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ وتم خلالها إطلاق مبادرة الزراعة «FAST»، وسبل تفعليها وانعقاد اللجنة الفنية الزراعية المتخصصة خلال الشهر الجاري والتي يترأسها وزير الزراعة.

وقام «القصير»، والوفد المرافق له بزيارة المعرض الزراعي الخاص بالابتكارات الزراعية في مجال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والمقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ وهو المعرض المخصص للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية.

استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في قياسات الانبعاثات الكربونية

وأجرى الوزير حوارات مع ممثلي بعض الشركات العاملة في مجالات استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في قياسات الانبعاثات الكربونية بالغلاف الجو.

وكان الوزير زار العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مؤتمر المناخ والابتكار الزراعي رافقه سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.