فاطمة سليم: الهوية تبدأ من التاريخ.. ويجب تطوير المناهج للحفاظ عليها

وجهت فاطمة سليم ممثل حزب الإصلاح والتنمية الشكر للرئيس السيسي بالدعوة الى الحوار الوطني الذي يجمع جميع القوى السياسية، مطالبة بتطوير التشريعات الخاصة بالثقافة مثل حماية الملكية الفكرية.

وأكدت في كلمتها بجلسة الهوية الوطنيه أن الهوية تبدأ من التاريخ، حيث إننا دولة قامت عليها الكثير من الحضارات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية.

بتنظيم رحلات لطلاب المدارس بأسعار رمزية

وطالبت وزارة التربية والتعليم والثقافة بتنظيم رحلات لطلاب المدارس بأسعار رمزية لتعريفهم بالحضارة.

وأكدت ضرورة تطوير المناهج التعليمية وتعديل المواد الخاصة بالتاريخ وتدريب الطلاب على المشاركة الوطنية، لافتة إلى ضرورة تبني الدولة وتشجيع الشباب الموهوبين في جميع المجالات وبناء قدرات لتعزيز الهوية الوطنية، وشددت على ضرورة تعزيز دور القصور التقافية وتجديد الخطاب الديني ونشر قسم التسامح والتعايش السلمي.