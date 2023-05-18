ضبط أكثر من طني كابوريا غير صالحة للاستخدام في الإسماعيلية

شن قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على اللحوم والمجازر بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن غير مدون علهيا بيانات وبعضها غير صالح للاستخدام الآدمي.

وأسفرت إحدى الحملات خلال الساعات الماضية عن ضبط طني من المأكولات البحرية (الكابوريا) بدون علامات تجارية وبيانات، وضبط 34 كيلو لحم ضان مذبوح خارج المجازر الحكومية.

وتحفظت الحملة على 30 كيلو جرام من مجزئات الدواجن تحت الفحص، فيما جرى ضبط 26 كيلو لحم بقري مذبوح خارج المجازر الحكومية وضبط 9 كيلو جرام مجزئات دواجن ولحم مفروم منتهي الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في إحدي محال الجزارة.

ضبط سلع تموينية منتهية الصلاحية

وتمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط سلع منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بنطاق مدينة الإسماعيلية وعدد من المراكز.

وحررت الشرطة 90 محضرا متنوعًا، بينها 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و32 محضر لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر بيع بأزيد من السعر و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية و4 محاضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري ومحضرين عدم الإعلان عن المخازن.

وشنت مديرية التموين حملة علي المخابز البلدية لمتابعة حالة الخبز، وحررت 4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن