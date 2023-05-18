رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: مناقشات المجتمع المدني كشفت مفارقات في التطبيق العملي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن معظم مقترحات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في الملف الاقتصادي إيجابية وتهدف إلى كبح جماح التضخم مثلما تفعل الحكومات، لأن التضخم يؤثر على الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية العالمية مرتبطة بأسعار الذهب والبترول وسلاسل الإمداد والإنتاج، وهو ما يجرى مناقشته الآن.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، أن جلسات الحوار الوطني تتسم بالمرونة واليسر والتدفق، كما شارك كل ممثلي التيارات الوطنية في النقاشات: «كان هناك حوارات وطنية من قبل شهدت مشادات وانسحابات منذ الجلسة الأولى، وهذا لم يحدث في الحوار الوطني الحالي نتيجة لأعمال فترة التحضير التي أنتجت أمورا عدة فقد سمحت ببناء هيكلي معقول ووضع هيكل تنظيمي مقبول، وهذا الهيكل هو مجلس الأمناء ومحاور رئيسة ومقررين ومقررين مساعدين للجان، فقد جرى وضع قواعد تحكم الحوار».