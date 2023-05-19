اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في باب الشعرية

«بنسرق الموتوسيكلات لما يكون صاحبها موقفها تحت البيت، وبنوصل بيها السلك، ولينا أكثر من نشاط إجرامي»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بسرقة الدراجة النارية في باب الشعرية، الاعتراف أمام جهات التحقيق، وأنه لم يقف نشاطهم الإجرامي عند سرقة الدرجات النارية بهذا الأسلوب، بل اتجارهم في المواد المخدرة «الآيس»، وحيازة سلاح للدفاع عن أنفسهم، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

أعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية

اتفق 3 أشخاص لهما معلومات جنائية سابق، على تكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجة النارية من الشوارع في منطقة باب الشعرية، وكانوا يتحركون كل يوم في الشوارع ليبحثوا عن هدفهم، ووفقًا لاعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق، أن اثنين منهما يسرقان الدراجة بأسلوب توصيل الأسلاك والشخص الثالث كان ينتظرهم بسيارة ملك لوالده حتى يتمكنوا من الهرب، قبل افتضاح أمرهم، وأن دائمًا بحيازتهم فرد خرطوش للدفاع عن أنفسهم.

ضبط المتهمين

في الليلة التي قرروا فيها سرقة الدراجة النارية ملك أحد الأشخاص، أقاموا خطتهم المتفق عليها، وانتظروه حتى وضع دراجته النارية أسفل منزله، وارتكبوا جريمتهم، بنفس طريقتهم المعتادة، وكانت النيابة العامة أفادت بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين في منطقة باب الشعرية، بتهمة سرقة الدراجات النارية، وأقروا المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي لممارسة نشاطهم الإجرامي المشار إليه، واعترفوا على المكان الذي أخفوا فيه الدراجة النارية المستولى عليها.

العقوبة القانونية للمتهمين

وعقب أشرف ناجي المحامي بالنقض، على العقوبة التي يواجهها المتهمين التي تصل للحبس، حسب المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، وهذه العقوبة في حالة إن لم لم ترتبط بجريمة السرقة أي ظرف مشدد آخر.