حوادث اليوم.. سرقة معدات بالأميرية وتاجر مخدرات في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات العديد من الجرائم والقضايا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض«الوطن»، أهم حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية خلال الساعات الماضية.

ضبط عصابة الدراجات النارية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، ملابسات تكوين تشكيل عصابى تخصص بسرقة الدراجات النارية، ومتعلقات المواطنين بأسلوب السحب والخطف، ويتكون التشكيل من 4 أشخاص ارتكبوا عدة وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وعن العقوبة القانونية التي يواجهها المتهمين يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهما ينطبق عليهما المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس، ما لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر.

ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة معدات مخبز في الأميرية

نجحت أجهزة الأمن في القبض على 4 أشخاص بالأميرية قاموا بسرقة معدات بمخبز بأسلوب التسلق لأحدهما معلومات جنائية وأقرّا بأرتكابهما الواقعة وتحرر محضر وتم إتخاذ الأجراءت اللازمة ضدهم.

ضبط شخصين بتهمة حيازة 2.5 كيلو «حشيش» في الشروق

بمنطقة الشروق ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لإتجارهما ب2.5 كيلو حشيش و13 ألف قرص مخدر لتحقيق الربح غير المشروع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

أما عن العقوبة القانونية للاتجار في المواد المخدرة، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».