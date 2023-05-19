من يحق له استخراج القيد العائلي؟.. خبير أمني يشرح التفاصيل

شرح الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالاستئناف الفئات التي يحق لها استخراج القيد العائلي، إذ يسمح لكل من بلغ سن 15 سنة أن يستخرج القيد العائلي أي كل من لديه بطاقة رقم قومي، لأنه من شروط استخراجه تقديم بطاقة الرقم القومي ونموذج 40 إلى مصلحة الأحوال المدنية مع ضرورة الذهاب إلى السجل المدني في حال استخراجه لأول مرة.

محام يشرح ما هو القيد العائلي؟

وأضاف حازم لـ«الوطن» أن القيد العائلي هو وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة الواحدة مثبت بالرقم القومي لكل منهم وهو من المستندات المطلوبة لاسيما للذكور بداية من تقديم الشباب في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك للتقديم على الإعفاء من التجنيد لإثبات أن المتقدم هو وحيد أبيه وأمه و غيرها من المصالح الحكومية التي تطلب هذا المستند.

المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

- شراء نموذج 40 من السجل المدني أو مصلحة الأحوال المدنية في حال استخراجه أول مرة

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

- قسيمة الزواج الخاصة بزوجته وزوجاته إن تعددوا وصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- تقديم نسخة من عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، أو يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة.

- يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

- يشترط تقديم نسخة من شهادة وفاة كل فرد متوفى من أفراد الأسرة.

- بالنسبة للرجال يشترط أن يتقدموا بوثيقة بموجب الموقف التجنيد لهم.

- يقوم المقدم بإحضار نموذج للتسجيل العائلي، ثم يقوم المتقدم بطلب لاستخراج القيد العائلي بتسجيل كافة البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، ويجب إرفاقها مع الأوراق.

- بعد استيفاء هذه الأوراق، يجب سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج القيد العائلي كي تتمكن من استخراج القيد.