نقابة المهن التمثيلية تنعى جدة الفنانة نور إيهاب: من رواد «فرقة رضا»

نعت نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ ليلى عبد الغني السيد؛ من رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور إيهاب.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

الراحلة جدة الفنانة نور إيهاب

ونعت الفنانة ريهام عبد الغفور، والدة الفنانة نور إيهاب عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ووالده صديقة عمري السيدة ليلى عبد الغني السيد».

الفنان عبد الغني السيد، واحد من أشهر نجوم الغناء في القرن الماضي، ورحل يوم 9 ديسمبر عام 1962 ومن أشهر أغنياته: «ع الحلوة والمرة»، «يا ولا يا ولا»، «بحبك مهما أشوف منك».