رئيس «محلية النواب»: ورثنا تركة ثقيلة.. ودورنا دعم الوطن والمواطن

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت طفرات تنموية كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن دور البرلمان كبير في العمل على دعم الوطن والمواطن برغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأضاف النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب وبحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الطرق والرصف والبنيه التحتية بعدد من مراكز قنا، بأننا ورثنا تركة ثقيلة ومصر تحتاج الكثير والكثير في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة.

وأشار السجيني إلى أن أبجديات الحكم الرشيد الذي لا بد أن يتخذه الجهاز التنفيذي هو المواءمة بين الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية التي باتت ضرورة، وتعظيم دور النواب بما يخدم المواطن ويصب في مصلحته.

أعمال رصف الشوارع

وناقشت اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد أبو نحول، بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا وضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الفتاح محمد شحات، بشأن رفع كفاءة ورصف الطريق الذي يمر بداية من كوبري الرزقة الغربي إلى الجهة الشرقية من مصرف الزرقة ويمتد حتى ترعة بأرض أمالك الري ثم يمر يميناً للقادم من العزب ، وذلك ليصبح طريقا ري الرزقة المتهالك المار على ترعة الفؤادية، والذي سيؤدي تنفيذه إلى سيولة بحركة المرور ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالي.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة من النائبة رحاب الغول، بشأن عدم قيام محافظة قنا بتنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم في الجزء الذي يمر أمام مجمع مدارس الشرقي بقرية بهجورة مركز نجع حمادي حتى الان، بالرغم من إدراجها بالخطة منذ عام 2019.