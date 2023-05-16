أسعار حفلات دار الأوبرا وساقية الصاوي.. اعرف مواعيدها

مجموعة متميزة من الحفلات الغنائية والموسيقية المتنوعة، تنظمها دار الأوبرا المصرية على عدة مسارح تابعة لها، وساقية الصاوي، تلبي اهتمام الجمهور المتنوعة، وبأسعار مناسبة للجميع.

وضمن خدماتها اليومية التي تقدمها «الوطن»، نستعرض مواعيد حفلات دار الأوبرا التي تنظمها على مسارحها المتنوعة، وحفلات ساقية الصاوي، وأسعار التذاكر التي جاءت على النحو التالي:

ندوة ثقافية

تُقام غدًا الأربعاء، بالمسرح الصغير في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

باليه كارمينا بورانا

وهي رقصات غنائية تقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، على المسرح الكبير، مساء يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف.

فرقة أوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلها على مسرح سيد درويش يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويبدأ سعر التذكرة من 160 جنيهًا.

ريسيتال فيولينه وهارب

يُقام حفل ريسيتال فيولينه وهارب، لحسام شحاتة ومنال محي الدين، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتبدأ أسعار التذاكر من 110 جنيهات.

كايرو كافيه

يُقام حفل كايرو كافيه لعلي شرف، بمسرح الجمهورية بالقرب من قصر عابدين بوسط القاهرة، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 135 جنيهًا.

حفل هارموني عربي

يُقام الحفل يوم الخميس الموافق 18 مايو، في تمام الساعة الثامنة بمسرح النهر بساقية الصاوي، وتبدأ أسعار التذاكر من 100 جنيه.

حفل محمود التهامي

يقام حفل مولد أهل الذكر لمحمود التهامي، يوم الخميس 18 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً في ساقية الصاوي، ويبدأ سعر التذاكر من 100 جنيه.