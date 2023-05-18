إلغاء سفر حاملي تأشيرة الزيارة للمطارات المخصصة للحجاج بالمملكة

ألغت شركة مصر للطيران، اليوم، العمل بملحق منشور الحج رقم «1» الذي أصدرته يوم 11 مايو الجاري والذي كان يسمح لحاملي تأشيرات زيارة المملكة العربية السعودية بالسفر عبر رحلات الشركة إلى جدة خلال موسم الحج، مع اعتباره كأن لم يكن.

وقال عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية ورئيس اللجنة الفرعية للحج والعمرة بشركة مصر للطيران، خلال المنشور الذي أرسله اليوم لجميع القطاعات، إنه يمنع تمامًا الحجز أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها للمملكة العربية السعودية على الرحلات المتجهة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، اعتبارًا من يوم 10 ذو القعدة من العام الهجرى 1444 الموافق 20 مايو الجاري وحتى يوم 10 ذو الحجة من عام 1444 هجريًا الموافق 28 يونيو 2023.

منع دخول حاملي تأشيرات الزيارة والتجارية إلى مطارات المخصصة للحجاج

في السياق، أكدت شركة آير كايرو، إحدى شركات الطيران المصرية الحكومية، إنه لن يُسمح لحاملي تأشيرات الزيارة والتأشيرات التجارية للمملكة العربية السعودية بالحجز للسفر على رحلات متجهة إلى مطارات جدة والمدينة وينبع «المخصصة لاستقبال الحجاج»، وذلك فى الفترة من بعد غدا السبت 20 مايو وحتى يوم 28 يونيو المقبل.