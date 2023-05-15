«مصر للطيران» تُطلق أولى رحلاتها إلى مدينة دكا عاصمة بنجلاديش

احتفلت الشركة الوطنية «مصر للطيران»، أمس، مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولى والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، حيث يعد هذا الخط من أحدث وجهات الشركة والذى يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتوسيع شبكة خطوطها الجوية الممتدة حول العالم.

وقالت شركة مصر للطيران، في بيان صحفى اليوم، إن إطلاق تلك الرحلات جاء في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز أواصر التعاون بين مصر ودول القارة الآسيوية، وبناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، نحو التوسع في شبكة خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران بما يتناسب مع حجم الزيادة التشغيلية وجذب المزيد من الحركة الجوية الوافدة.

وأضافت مصر للطيران أن الشركة قدمت الهدايا والتقطت الصور التذكارية مع ركاب أول رحلة وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد.

ومن جهته، قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش جاء في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن تنشيط الحركة الجوية والشحن الجوي.

زيادة الحصة التسويقية لشركة مصر للطيران

وأضاف زكريا أن الشركة تتطلع إلى زيادة حصتها السوقية وفتح مزيد من النقاط والخطوط الجديدة بما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أسواق الجذب السياحي حول العالم، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات خلال الفترة المقبلة مع القائمين على صناعة الطيران فى العالم.

وفي سياق متصل، كان في استقبال الرحلة فور وصولها مطار دكا الدولي كل من الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومحبوب على وزير الطيران المدني والسياحة بدولة بنجلادش ومافيدور رحمن رئيس سلطة الطيران ببنجلادش ومحمد حسين سكرتير وزارة الطيران المدني والسياحة ببنجلاديش، وعمرو عدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومصطفى القاضي، مدير مكتب مصر للطيران بدكا.

تشغيل رحلتين أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولى إلى مطار دكا

وخلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم احتفالًا بوصول الطائرة أكد الطحطاوي أن الشركة تسعى إلى توطيد العلاقات التاريخية بين مصر وبنجلاديش والتطلع نحو مستقبل أفضل من خلال تلك العلاقات، وتابع «أن الشركة ستقوم بتشغيل رحلتين أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دكا الدولى يومي الأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز B787-9 دريم لاينر طائرة الأحلام».

وأضاف أن الخط الجديد سيخدم شريحة كبيرة من الركاب ويلبى رغبات العديد من العملاء بين البلدين، موضحًا أن مصرللطيران تستهدف توسيع شبكة نقاطها على مستوى العالم والتي تبلغ حالياً 70 نقطة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي الطائرة في رحلة عودتها من مطار دكا الدولى بتقليد رش المياه على الطائرة والذي يُعد تقليدا دوليا متبع للترحيب بتدشين أي خط جديد، حيث كان قائد الطائرة الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران طرحت تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلتها الأولى فى الذهاب والعودة تشجيعًا للمسافرين على هذا الخط الجديد.