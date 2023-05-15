«مصر للطيران»: الشركة مستمرة في تلقي حجوزات حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية

كشف مصدر بشركة مصر للطيران، أن الشركة لازالت مستمرة في تلقى حجوزات حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها للسعودية، بالرحلات المتجهة إلى مطار جدة خلال فترة الحج بداية من يوم 21 مايو الجاري وحتى يوم 22 يونيو المقبل، لافتا إلى أن الشركة تلقت خطابا رسميا من المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالسماح لتلك الفئة بالسفر عبر مطار جدة خلال فترة الحج.

منع حاملي تأشيرات الزيارة من السفر لجدة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن شركة مصر للطيران لم تتلق إلى الآن أي خطاب رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية (GACA) بإلغاء هذا القرار، موضحا أنه حال وصول خطاب رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بعدم السماح بنقل حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية إلى جدة فسيتم تنفيذه على الفور، مع إبلاغ الحاجزين بإلغاء الحجز ورد قيمة التذاكر لهم.

تذاكر الحج

وأشار المصدر إلى أن شركة مصر للطيران ستعلن عن أسعار تذاكر الحج نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى عقد اجتماعا تنسيقيا بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية كونهما الناقلان الأكبر للحجاج المصريين للوصول إلى أسعار معتدلة لتذاكر طيران الحج هذا العام.