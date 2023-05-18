عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة «يا بيبي»

كشف مؤدي المهرجان عمر كمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن البوستر الدعائي لأغنيتة الجديدة «يا بيبي»، والتي تجمعه بالمطربة اللبنانية سارة الزكريا، صاحبة أغنية «تيجي نتجوز بالسر»، والتي تصدرت التريند على السوشيال ميديا مؤخرًا.

ونشر عمر كمال البوستر الدعائي للكليب وعلق عليه قائلا: «قريبا يا بيبي».

أغنية يابيبي من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.

أخر أعمال عمر كمال

و طرح مؤخرًا عمر كمال دويتو غنائي جمعه بالفنانة آيتن عامر بعنوان قلب خسة، وهي الأغنية التي طرحها ضمن حملته الترويجية لفيلم ساعة إجابة الذي طرح في دور العرض في عيد الفطر المبارك وقد حققت الأغنية نجاح كبير وإشادات الجمهور.