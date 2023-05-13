لم يتم اختيار اسمه بعد.. «ديو جديد» يجمع بين عمر كمال وصاحبة «تيجي نتجوز بالسر»

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنية مصورة جديدة تجمعه بالمطربة اللبنانية سارة الزكريا، صاحبة أغنية «تيجى نتجوز بالسر»، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووُجدت «الوطن» داخل كواليس تصوير كليب عمر كمال وسارة الزكريا، الذى لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، حيث جاء التصوير بأحد الأماكن بمنطقة السادس من أكتوبر، وانتهيا من تصوير الكليب كاملاً فى يوم واحد فقط.

«كمال»: أغنيتي مع سارة الزكريا تخلو من الكلام الجارح.. وأستعد لفيلم سينمائي قريباً

من جانبه، قال عمر كمال إن الأغنية هى التعاون الأول بينه وبين اللبنانية سارة الزكريا، وهى من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم، وتوزيع إسلام شيبسى، الذين شاركوا معه فى العديد من تجاربه الناجحة مع الجمهور مثل «ضيعنا وحلوين» والعديد من الأغانى الناجحة، بحسب قوله.

وأوضح أنه قرر التعاون مع سارة الزكريا فى أغنية جديدة لأنها جريئة على المسرح ولها قبول، والجمهور يحب أن يراها ويسمعها، كما أنها تغنى إفيهات مميزة، وأنه فكر فيها بعد تجربتها الناجحة مع الجمهور المصرى فى أغنية «تيجى نتجوز بالسر».

وأشار إلى أنه كان يتابع سارة الزكريا بلبنان فى الحفلات المشتركة، وأن الأغنية لا يوجد بها كلام جارح لأن الشعب المصرى محافظ وله عادات وتقاليد، مشيراً إلى أن سارة ستغنى كلمات مصرية مغربية.

وشدد على أنه من النادر تقديم أغنيات بشكل فردى، لأنه يرى أن التعاون مع الفنان سيضيف له، وقليلاً ما نجد أغنية تنجح بشكل كبير لمطرب بمفرده، «غالباً بيكون دويتو»، وفقاً لكلامه، موضحاً: «أكيد ناس تانية بتنجح لوحدها، بس أنا بتكلم عليا، خصوصاً لما اتشهرت، كنت بتعاون مع زمايلى فى دويتو ومش لوحدى، وكانوا وش الخير عليا، وطالما فكرة الدويتو حققت نجاح ليه مانكررهاش».

وعن سبب تصوير الأغنية فيديو كليب، قال «عمر»: «لست منتظماً فى طرح الأغانى بشكل مستمر، يعنى ممكن كل موسم أنزّل أغنيتين أو تلاتة، وبالتالى لا مانع إذاً من تصويرهم، وأنا شايف إنى ناجح فى اللون ده».

وتحدّث «عمر» عن مشاركته فى فيلم «ساعة إجابة» الذى يُعرض حالياً بدور العرض فى مصر والوطن العربى، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف سلامة، انتصار، محمد ثروت، نجلاء بدر، وغيرهم، قائلاً: «أنا راضٍ عن مشاركتى وهى تجربة أفادتنى، وأنا رحت لجمهور أيتن عامر، وسعيد إنى جمعنى معها دويتو غنائى، لأنى أحبها وأقدّرها، وأستعد لفيلم سينمائى قريباً».

«سارة»: أحب «عمر» لأنه ناجح وبيجتهد علشان شغله

ومن جانبها قالت سارة الزكريا إنها سعيدة بالتعاون مع عمر كمال، لأنها تحبه وتعتبره بمثابة شقيقها، «لأنهم أصدقاء منذ زمن طويل، دخلوا بيوت بعض وأكلوا مع بعض»، وهو مطرب ناجح يعطى عمله كل وقته، ويعمل ٤٨ ساعة بدون راحة حتى يعطى للجمهور عملاً فنياً يليق به، موضحة: «بحب الشخص اللى بيجتهد عشان شغله وعمر شخص مجتهد».

وأعربت عن حبها الشديد للشعب المصرى واللهجة المصرية، التى تتحدث بها بشكل جيد، وأن عمر كمال ساعدها فى بعض الكلام.

وأشارت إلى أنها أحبت الأكل المصرى حين أطعمها عمر كمال العديد من الأكلات المصرية، مثل الملوخية والممبار والمحشى والفراخ، ولكنها استغربت أكل المصريين للحمام.