موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ، سيكون في موعد أقصاه الاثنين المقبل، وسيبجري إعلانها داخل المدارس بالمرحلة الابتدائية على مستوى جميع الإدارات التعليمية والمنتشرة في شتى ربوع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وعددها 13 إدارة تعليمية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ

وأشار المصدر المطلع، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه جاري مراجعة عملية رصد الدرجات قبل ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في المحافظة، يوم السبت المقبل، وسيجري تسليم النتيجة كاملة يوم الأحد المقبل، على أنّ تُعتمد عقب ذلك، من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في موعد أقصاه الاثنين 22-5-2023، ثم إعلانها بعد ذلك داخل المدارس المتنوعة على مستوى مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس

وأوضح المصدر، أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ، ستُسلم في ذات اليوم الذي تُعتمد فيه من قبل محافظ الإقليم، لجميع المدارس على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنّ الطلاب يستطيعون الحصول عليها، كلا حسب مدرسته، وذلك من خلال اسم الطالب أو الطالبة، أو برقم الجلوس.