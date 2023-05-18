من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني؟.. الزفاف الملكي بعد أيام

قبل أيام قليلة من حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، الذي من المقرر أن يكون مطلع الشهر المقبل، يتساءل الكثيرون عن من هي رجوة خطيبة ولي العهد الأردني؟، وما هي واجباتها الرسمية التي ستؤديها بعد الزواج؟

تستعرض بواية «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، من هي رجوة خطيبة ولي العهد الأردني؟، وما هي واجباتها بعد الزفاف، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مع قرب موعد الزفاف الملكي.

من هي رجوة خطيبة ولي العهد الأردني؟

هي رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، مهندسة معمارية سعودية، ولدت في 28 أبريل 1994 في الرياض، والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد السيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيف المملوكة للقطاع الخاص، وزوجته عزة السديري، ذات الصلات العائلية القوية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تلقت رجوة آل سيف دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، ودرست في كلية الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك، وحصلت على شهادة من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في مدينة كاليفورنيا بأميريكا.

كيف التقى ولي عهد الأردن خطيبته السعودية؟

وكشفت ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن لقاءه الأول مع خطيبته السعودية رجوة آل سيف، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى «تواصل»، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان: «تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة، حيث كان هناك حديث ولقاء، وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة»، مؤكدًا أنه وخطيبته يشعران بالراحة والانبساط.

الأدوار الرسمية المستقبلية لرجوة آل سيف بعد الزواج

وبعد الزواج ستحصل رجوة على لقب «الأميرة» وزوجة ولي العهد الأردني، وستكون الملكة المستقبلية، وبمجرد زواجها رسميًا سيكون بإمكانها تمثيل الأردن رسميًا بالخارج وأن تكون نائبة عن زوجها ولي العهد في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف، كما ستحضر الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى حضور كافة أنشطة البيت الملكي.