كيف سجلت الملكة رانيا سعادتها بزفاف ولي العهد وبما وصفت عروسه؟ (صور)

أعلن الديوان المكي الأردني عن قرب موعد زفاف الابن الأكبر للملك عبدالله الثاني، ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله، وعروسه رجوى خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يُقام حفل زفافهما في قصر زهران، بينما يُقام حفل استقبال في قصر الحسينية.

وأعلنت العائلة المالكة في الأردن، في وقت سابق من العام الماضي، عن خطبة ولي العهد، الأمير حسين بن عبدالله الثاني، ورجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، في أغسطس 2022، وفقًا لما ذكرته مجلة «تاون آند كانتري» الأمريكية.

تهنئة من الديوان الملكي

وكتب الديوان الملكي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رسالة نصها: «الديوان الملكي الهاشمي يتقدم بخالص التهاني إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالل،ه بهذه المناسبة، ويتمنى لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسيدة رجوى خالد السيف، حياة سعيدة»، وقد أرفق بالرسالة موعد الزفاف وصورة للعروسين.

رسالة مؤثرة من ولي عهد الأردن لأسرته فبل زفافه

واحتفالا بإعلان نبأ خطوبته، نشر ولي عهد الأردن الأمير حسين صورة له ولعروسه كتب معها: «الحمد لله.. نسأل الله أن يرزقنا بركاته.. شاكرين لأسرتي الأردنية العزيزة على دعمهم الصادق وتمنياتهم الطيبة».

كما نشرت الملكة رانيا عدداً من المنشورات على صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، تهنئ فيها ابنها الأكبر الأمير الحسين وعروسه، كما نشرت مجموعة من الصور من حفل خطوبة العروسين.

الملكة رانيا: ألف مبروك لأميري الأكبر

ومن ضمن المنشورات التي كتبتها الملكة رانيا بمناسبة خطوبة ابنها ولي العهد الأردني: «لم أكن أعتقد أنه من الممكن أن تحمل الكثير من الفرح في قلبي»، وتابعت في تدوينة أخرى: «ألف مبروك لأميري الأكبر حسين وعروسته الجميلة رجوى».

المكلة رانيا: متحمسة للترحيب بابنتي الثالثة

كما شاركت الملكة رانيا صورة لها مع رجوى، خطيبة ابنها الأمير الحسين، كتبت أسفلها: «متحمسة للترحيب بابنتي الثالثة، عروس الحسين رجوى في العائلة.. نحن سعداء جدًا لكليكما».