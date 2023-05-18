ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين في نيجيريا إلى 85 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت بين عدد من رعاة الماشية والمزراعين في ولاية «بلاتو»، وسط نيجيريا، إلى 85 قتيلاً على الأقل، بحسب ما أكد مسؤول محلي اليوم الخميس، بعدما ذكرت تقارير سابقة أن الاشتباكات الدامية أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً.

ارتفاع عدد القتلى في أحداث «مانجو»

وذكرت قناة «يورو نيوز» أن السلطات المحلية في منطقة «مانجو»، التابعة للولاية، انتشلت نحو 85 جثة، بحسب رئيس مجلس الحكم المحلي، وزير دابوت دانيال، الذي أوضح أن هناك عدد كبير من المصابين، لم يتم حصر أعداهم حتى الآن، بالإضافة إلى تشريد عدد كبير من العائلات.

انتشار آلاف الفارين وسط ذعر كبير

وأوضحت إدارة الطوارئ الحكومية في نيجيريا، الواقعة غرب قارة أفريقيا، أن آلاف الفارين من الاشتباكات انتشروا على الطرق، من أجل البحث عن أماكن لجوء آمنة، في ظل الهجمات الدموية التي تشهدها المنطقة.

الشرطة تلقي القبض على 5 مسلحين

ولم يذكر المسؤول المحلي الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الأعمال العنيفة الأخيرة في البلاد وتطور الأمر إلى عمليات قتلى مختلفة بين رعاة ماشية ومزراعين، في الوقت الذي اعتقلت الشرطة النيجيرية اليوم الخميس، 5 أشخاص مسلحين، وسط انتشار أمني كثيف في منطقة الاشتباكات.