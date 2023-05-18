مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردن.. رواد السوشيال يحتفلون بـ«نفرح بالحسين»

تصدر هاشتاج «نفرح بالحسين» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالأردن، خاصة مع اقتراب موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، والمقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل، أي أنه يفصلنا نحو 12 يومًا عن حفل الزفاف الملكي.

مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردني

وكشف الديوان الملكي الهاشمي، عبر الموقع الالكتروني عبر الإنترنت، عن مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المقرر في الأول من شهر يونيو المقبل، في قصر زهران بالعاصمة عمان، معلنًا أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية في الأردن.

ويبدأ احتفال الزفاف في قصر الزهران، حيث سيتم عقد القران، ثم سيتوجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية، وهو المكان الذي سيكون محل استقبال ومأبة العشاء، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

وسيتم نقل الاحتفال بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية الأردنية، حيث سيتم وضع شاشات عامة في المحافظات حتى يتمكن أهالي المناطق من مشاهدة الاحتفال، الذي بدء بالأغاني الخاصة التي قدمها نجوم المغنين الأردنيين، مثل حسين ونجم السلمان وعيسى السقار، وسيكون هناك أعمال مرتقبة لكل من عمر العبد اللات، زين عوض، ديانا كرزون، طوني قطان.

الحاضرون في حفل زفاف ولي العهد

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيف عدد من أفراد العائلة الملكية، وضيوف من الأمراء ورؤساء الدول العربية والغربية، وسيكون هناك حضور خاص لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.

قصر الزهران

ويعد قصر الزهران واحد من أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة عمان، عام 1957، وهو القصر الملكي الرابع بعد «رغدان، والقصر الصغير، وبسمان»

وكان القصر محل إقامة الملكة الوالدة «زين الشرف» وهي جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال، حتى وفاة جلالتها في 24 أبريل 1994، وهو حاليًا يعتبر مقراً هاشمياً يتم فيه مراسم الرسمية للعائلة الملكة.

وقد شهد حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو 1993 أي منذ 30 عامًا.