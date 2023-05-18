نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثانى 2023 محافظة الشرقية 

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي، خلال الأيام بعد الانتهاء من عمليات التصحيح فيما تصدر كلمات البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية محركات البحث على الإنترنت، حيث يتطلع الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة النتيجة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية

من جانبه قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه جاري متابعة أعمال التصحيح لامتحانات الصف الخامس الابتدائي علي مستوي المحافظة في اللجان بجميع الإدارات التعليمية، تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية.

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات جميع الطلاب والطالبات رصدا دقيقا، مشيرا إلى أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي تدخل ضمن نتائج امتحانات النقل، وستعلنها كل مدرسة فور الانتهاء منها.

إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

يذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للمرحلة الابتدائية بلغ 497 ألفا و699 طالبا وطالبة موزعين على 24 ألفا و883 لجنة فرعية.

وبلغ إجمالي الطلاب بالمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297 ألفا و296 طالبا وطالبة موزعين على عدد 14 ألفا و864 لجنة فرعية.