القصة الكاملة لاعتزال عادل إمام.. قرار اتخذه منذ 3 أعوام

كشف الفنان شريف حلمي، الصديق المقرب للزعيم عادل إمام، عن اتخاذ الزعيم قرار بالاكتفاء بما قدمه من أعمال فنية، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو المسرح، لأنه أدى رسالته كما ينبغي أن تكون.

وأوضح شريف حلمي في تصريحات لـ«الوطن» أن عادل إمام أبلغه بقراره حين سأله ذات مرة: «مش هترجع لينا يا أستاذ بعمل جديد؟» ليرد عليه الزعيم بقوله: «هو حد عاوز مني حاجة؟ أنا عملت كل الحاجات وأديت دوري زي الفل».

كواليس اعتزال الزعيم عادل إمام

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مقرب من عادل إمام لـ«الوطن» عن كواليس اتخاذ الأخير قراره بالاعتزال قائلاً: «الزعيم اتخذ قراره أثناء تصوير مسلسله الأخير (فلانتينو) الذي عُرض عام 2020، إذ شعر حينها بالاكتفاء وعدم الرغبة في تقديم أعمال جديدة، لاسيما أن أغلب السيناريوهات التي كانت تُعرض عليه لم تكن تحظى بإعجابه».

وأضاف المصدر: «قرر الزعيم الاستمتاع بسنوات عمره داخل منزله ووسط أسرته، إذ يحرص على الجلوس معهم يوميًا واللعب مع أحفاده».

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثمانين

يذكر أن عادل إمام احتفل بعيد ميلاده الثالث والثمانين، أمس الأربعاء، داخل منزله، بحضور أفراد أسرته، وعدد من أصدقائه داخل الوسط الفني، أبرزهم يسرا، لبلبة، أحمد مكي، شريف حلمي، خالد سرحان ومصطفى هريدي.