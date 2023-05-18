3 موانع لصرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة القوى العاملة الضوابط التي من خلالها تستطيع فئة العمالة غير المنتظمة الاستفادة من المنح والمزايا التي نصت عليها مواد قانون العمل، بينها المنح الدورية الثابتة والسنوية مثل منح المولد النبوي الشريف والأعياد و دخول المدارس والزواج وغيرها.

ضوابط صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كما حددت الوزارة أيضا الضوابط التي من خلالها تستطيع العمالة غير المنتظمة الاستفادة من المنح الاستثنائية، ومنها منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 1000 جنيه من صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، والخروج عن إطار هذه الضواط يعتبر من الموانع لصرف المنحة، ومن هذه الموانع بصفة أساسية ما يلي:

موانع صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

- أن يكون العامل استفاد من أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية مثل الحصول على معاشات تكافل وكرامة أو معاش التضامن.

- أن يكون العامل غير المنتظم غير مؤمن عليه اجتماعيا بمعرفة مديرية القوى العاملة التابع لها .

- ألا يكون مسجلا بحرفته التي يعمل بها في الدفاتر الرسمية بمديرية القوى العاملة التابع لها.

وتعتبر هذه الموانع الثلاثة التي لا يستطيع في وجودها أن تحصل العمالة غير المنتظمة على منحة 1000 جنيه التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب عيد العمال في الأول من مايو الجاري.

شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة

جدير بالذكر أنه من بين الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في العمالة غير المنتظمة لكي تستفيد من المنح التي رصدتها لها الدولة، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم إقامة دائمة بمصر، وألا يكون المتقدم مستفيدا من معاش من معاشات الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة، وألا يكون صاحب ملك أو أرض زراعية أو إيجار أو عقارات ولا يمتلك سجل تجاري أو مواشي للتجارة، وأن يتوجه بالتسجيل في وزارة القوى العاملة بكونه من العمالة اليومية غير المنتظمة.