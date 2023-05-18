مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالعياط

لقي سائق مصرعه بالطريق الصحراوي الغربي بعد أن انقلبت به السيارة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث العياط

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالكانتلوب بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة، قيادة سائق 25 سنة متوفى على أثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، تم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.