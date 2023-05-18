اختل توازنه.. مصرع موظف سقط من سيارة نصف نقل بكفر الشيخ

لقي موظف مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلي صندوق سيارة نصف نقل بطريق «الطايفة - كفر الشيخ»، ما أدي أصيب بنزيف فى المخ، وتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا بورود إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول شخص مصاب بنزيف بالمخ نتيجة سقوطه من أعلى سيارة نصف نقل فى طريق «الطايفة - كفرالشيخ»، وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

اختل توازنه فى أحد المطبات

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى، «س.ا»، 42 سنة، موظف بالهندسة الزراعية بكفر الشيخ، ويعمل حداداً بورشة تصنيع مشغولات حديدية، بعد وقت العمل، وأثناء استقلاله سيارة نصف نقل بطريق «الطايفة - كفر الشيخ»، اختل توازنه فى أحد المطبات، وسقط منها، وارتطمت رأسه بالأسفلت، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المخ، وتوفي فور وصوله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.