مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين بالمنيا

لقي مهندس مصرعه، وأصيب عامل وسائق، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوي الشرقي في مركز سمالوط بالمنيا، كما أصيب طالب صدمته سيارة على الطريق الصحراوي الغربي.

انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم في مركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع محمود مجدي 30 عامًا، مهندس، مقيم في محافظة الإسكندرية، وإصابة كلا من: حسين غانم 24 عامًا، سائق، ومحمود حسن 19 عامًا، عامل، يقيمان بمحافظة الأقصر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحفظت أجهزة الأمن على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة طالب في حادث سير

كما تلقى مدير الأمن، بلاغًا باصطدام سيارة مجهولة بشخص، في أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، وبالانتقال تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد عبد الجواد، 16 عامًا، طالب، مقيم بمدينة المنيا، باشتباه كسر بالقدم والحوض وجرى نقله إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتكثف إدارة المرور من جهودها لتحديد وضبط السيارة وقائدها الهارب.