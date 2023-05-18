مصرع شخص وإصابة 3 في حادثي سير منفصلين بالمنيا

لقي موظف مصرعه، وأصيب 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، وانقلاب أخرى على نفس الطريق أمام مدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا.

اصطدام سيارة بعامود إنارة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4967 ص س ه، ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مصنع السكر بمركز ملوي.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر، ما أسفر عن مصرع إسلام سيف 32 عاما، موظف، وإصابة دعاء أحمد 30 عاما، ويقيمان في محافظة أسوان، وتم نقل الجثة والمصابة إلي المستشفي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من صيانة الكهرباء لرفع وإصلاح عامود الإنارة.

انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب كمين قرية دلجا أمام مركز ديرمواس، ما أسفر عن إصابة كلا من: رضا علي سيد 44 عاما، سائق، ونجله زاهر 20 عاما، يقيمان بقرية طوخ الخيل في مركز المنيا، وجرى نقلهما إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقي العلاج.