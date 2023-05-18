تفاصيل مصرع أم وطفليها في حريق بالمقطم.. «الناس مسمعوش استغاثتهم»

لاحظ الأهالي في شارع السنترال بمنطقة المقطم، خروج أدخنة كثيفة من داخل العقار 34، وتلى ذلك صرخات لا تتوقف من السكان طالبين الاستغاثة، فأسرع الجميع نحو مصدرها لإنقاذ السكان من الحريق وألسنة اللهب التي بدأت تتصاعد.

ولم يمر سوى دقائق قليلة حتى تمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إخماد النيران، وفوجئوا بمصرع الأم وطفليها الصغار بالاختناق داخل مصعد العقار بعدما تعطل بهم المصعد بسبب فصل التيار الكهربائي عن العقار، واستغاثوا بالمواطنين ولكن لم يسمع أحد من الأهالي نجدتهم، حينما كانوا منشغلين بالخروج من العقار سريعًا وهربًا من ألسنة اللهب.

أدخنة الحريق تحاصر الأم وأطفالها داخل المصعد ؟

وعن كواليس مصرع الأم وطفليها الاثنين داخل المصعد، فقد كانت البداية حينما لاحظت الأم خروج إشتعال النيران داخل لوحة الكهرباء بالشقة وامتدادها النيران إلى الحوائط، وباقى العقار وتصاعد الأدخنة الكثيفة من الشقة وإرتفاع صوت صرخات الأهالي بالعقار.

فى تلك اللحظة لم تفكر الأم سوى في الطريقة التي يمكنها به إنقاذ طفليها ونفسها من النيران والأدخنة التى بدأت ترتفع، فلم تجد طريقة سوى أن تحملهما سريعًا فى ثوان معدودة وتخرج بهم من الشقة متجهة الى المصعد كأسرع طريقة للهروب من الأدخنة الكثيفة خارج العقار، وبعد دخول المصعد وبدأ نزوله من العقار، فجأة يقوم الأهالي بفصل التيار عن العقار ليتوقف المصعد فى وسط العقار ويصرخ الأهالي في العقار خارجين سريعًا.

فى تلك اللحظة ظلت الأم تطرق على باب المصعد من الداخل وتصرخ طالبًة النجدة من الأهالي، ولكن لم يصل صوتها لهم، لتظل الأم تنادي وتصرخ وتستغيث داخل المصعد أكثر من 10 دقائق دون إستجابة لتلفظ وأطفالها الأثنين أنفاسهم الأخيرة داخل العقار بعد أن حاصرتهم أدخنة الحريق الكثيفة، وبعد إخماد الحريق من قبل الحماية المدنية والأهالى يتم إعادة التيار الكهربائي مرة أخري للعقار، وأثناء فتح المصعد فوجئ الأهالي بسقوط الأم طفليها داخل العقار جثث هامدة.

ويقول أحد الأهالي لـ«الوطن»، إنه فوجئ بخروج أدخنة كثيفة من العقار، حينها بذل الأهالي والحماية المدنية جهودهم من أجل إخماد الحريق، ليتفاجئوا بعد السيطرة على الحريق بوجود الأم وطفليها داخل المصعد جثث هامدة، حيث لم يسمع أحد صرخاتهم واستغاثاتهم، نظرًا لإنشغال الجميع في الخروج من العقار والسيطرة على الحريق.