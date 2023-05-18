رئيس المالديف: نتطلع إلى إحراز تقدم لتنفيذ اتفاق باريس في (COP-28) بدبي

أعرب رئيس جمهورية المالديف، إبراهيم محمد صلح، عن ثقته في أن تؤدي النسخة المقبلة من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)، التي تُعقد أواخر العام الجاري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إحراز تقدم في تنفيذ مستهدفات اتفاق باريس للمناخ.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المالديف لوزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد المهيري، خلال زيارة رسمية قامت بها لدولة المالديف، على رأس وفد من وزارة البيئة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء اليوم الخميس.

مناقشة مواجهة التغيرات المناخية

وخلال اللقاء، ناقش رئيس المالديف مع الوزيرة الإماراتية سبل تعزيز التعاون بين بلاده ودولة الإمارات في مجال العمل المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة التعاون لضمان نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP-28) الذي تستضيفه الإمارات، أواخر العام الجاري.

من جانبها، أكدت «المهيري» أهمية المبادرات المتميزة التي تتخذها المالديف لمكافحة التغير المناخي.

تنسيق بين الإمارات والمالديف

وشهدت الزيارة الرسمية لوزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية إلى المالديف توسيع التعاون بين البلدين في مجال تعزيز الأمن الغذائي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثروة السمكية والموارد البحرية والزراعة، وتطويرها والنهوض بها لتعزيز الأمن الغذائي من أجل تحقيق العديد من الأهداف المشتركة.

كما شهدت الزيارة عقد لقاء ثنائي مع وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف أمينات شونا، حيث تبادل الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتغير المناخي والحفاظ على البيئة بين البلدين.