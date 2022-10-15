أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى تتخطى حاجز 300 ألف مشاهدة في ساعات

تخطت أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى، حاجز الـ 300 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها مساء أمس الجمعة، وتصدر بها قائمة الأعلى استماعًا على «يوتيوب».

أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى من ألحانه، وكلمات مصطفى ناصر، توزيع إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين، آلة الكمان لـ زياد ياسر، وتأتي ضمن مجموعة من الأغنيات قرر تشويق الجمهور إليها عبر السوشيال ميديا قبل طرحها بفترة طويلة منها «رقصة، إلا أنا، مين هيجاريه».

تصدر محركات البحث

وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بمجرد طرح أغنية سيبوه، رسميًا على موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية، خصوصًا وأنه روّج للأغنية قبل طرحها بفترة طويلة وحقق المقطع الدعائي الخاص بها أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

كلمات أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى

وتضمنت كلمات أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى:

بقالي ليالي

خلاص مبقاش يجي فـ بالي

ناديته.. رماني

ولما نسيته جالي

راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد

قولوله ياريت ياريت كانت تفيد

سيبوه يفكر في زمان

سيبوه يقول أنا ندمان

سيبوه كمان مرة يقول

سيبوه يقول مرة كمان

نصيبه اسيبه يموت مـن جرحه قدامي

ما ياما أذاني وماسمعش لكلامي

عايزني أرجع كأنه فراق مجاش

سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش