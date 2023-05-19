أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن موعد استلام أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 بمدارس الوادي الجديد، والتي سيتم تسليمها بداية من يوم الاثنين المقبل بجميع مدارس الثانوية العامة بإدارات المحافظة التعليمية الخمسة.

موعد استلام أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 من مدارس الوادي الجديد

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطالب سيتم تسليمه رقم جلوس الثانوية العامة 2023 المطبوع إجباريا والذي سيمكنه من دخول اللجنة المخصصة له، وإذا كان الطالب أو ولي الأمر يرغب في الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بموعد استلام أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 من مدارس الوادي الجديد، ومكان اللجنة المخصصة له، فسيتم ذلك من خلال الرابط التابع لوزارة التربية والتعليم بالرقم القومي للبطاقة الشخصية من هــنــا.

غرفة عمليات مجهزة لطلاب الثانوية العامة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية خلال إجراء امتحانات الثانوية العامة والتواصل اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل، وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري، مع التشديد على الجميع بالاستمرار في توفير الجو الآمن والهادئ أمام الطلاب حتى يتيسر لهم أداء الامتحان بعيدا عن أى قلق أو توتر.