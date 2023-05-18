«السياحة» تحذر من إعلانات وهمية لتنظيم برامج حج لحاملي تأشيرة «زيارة»

قالت وزارة السياحة والآثار، إنها رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات وهمية تقوم بالتسويق لرحلات الحج المباشر أو تُسميها بالحج بدون قرعة لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، مشددة في بيان، على أن هذه الإعلانات مُضللة للمواطنين المصريين نظراً لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وهو ما أكدته أيضاً وزارة الحج والعمرة السعودية، في منشور لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

«السياحة» تهيب بالمواطنين عدم الانسياق للإعلانات الوهمية

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تهيب بجميع المواطنين عدم الانسياق خلف مثل هذه الإعلانات الوهمية للحج التي تروج لها الكيانات غير الشرعية، ويمكن الرجوع للوزارة للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي مشكلات.

لشركات السياحة الحق في تنظيم حج الفرادى للحاصلين على تأشيرة حج

وأضافت أنه وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022، والخاص بتنظيم رحلات الحج وفي ضوء الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي، فإنه لشركات السياحة دون غيرها الحق في تنظيم حج الفرادى وهو الحج الذي يحصل فيه المصري المُقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة مباشرة للحج.

وأشارت إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج ستقوم بإدراج كل أسماء المواطنين المُصرح لهم بحج الفرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على بوابة الحج المصرية.

ولفتت إلى أن وزارة السياحة ومن خلال لجانها المتواجدة بالأراضي السعودية ستقوم خلال موسم الحج بمتابعة أحوال جميع حجاج السياحة، والاطمئنان عليهم والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ كل بنود العقد المبرم مع الحجاج.