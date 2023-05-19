ما قصة أصغر كاتبة في العالم العربي؟.. فازت بجائزتين من مصر

حصلت طفلة مغربية عمرها 14 سنة على لقب أصغر كاتبة في العالم العربي، وهي الطفلة المغربية، عبير عزيم ولاقت الطفلة تشجيعا من أدباء وأساتذة مغاربة.

مجموعات الأديبة الصغيرة

وبحسب صحيفة «هسبيرس» المغربية، أصدرت الأديبة الصغيرة، ثاني مجموعاتها القصصية، بعنوان «شمس بحجم الكف»، بعد مجموعة أولى نشرتها عندما كانت تبلغ من العمر 12 سنة وكان اسمها «درع الوطن» والتي نشرها مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب.

تفاصيل عن الأديبة الصغيرة

عبير عزيم، كاتبة وروائية مولودة في 8 مايو 2009 وتدرس في الصف الثاني الإعاداي، وفازت من قبل بجائزة أحسن قارئة في المغرب في عمر 11 سنة وتم اعتبارها أصغر كاتبة في الوطن العربي ابتداء من سنة 2020.

أين ولدت الأديبة الصغيرة؟

وولدت الأديبة الصغيرة في إقليم تازة الشرقي في المغرب، وغيرت الصورة التي يتحدث عنها الكثير حول أن الأجيال الجديدة لا تفضل القراءة وتحب الاعتماد على قراءة الإنترنت أو شاشات الموبايلات فقط وهذا ما نفاه نشاط هذه الأديبة الصغيرة.

فوز بجائزتين في مصر

وقالت الأديبة الصغيرة لـ «سكاي نيوز» البريطانية إن والدتها كانت تقرأ لها أثناء صغرها وهذا حببها في القراءة وبعدها بدأت في تطوير مهارات القراءة والكتابة لها، مبينة سعادتها بفوزها الجائزة الوطنية الكبرى القراءة التي تمنحها شبكة القراءة بالمغرب، وجائزة الديوان العربي بمصر، وجائزة إبداع الثقافية بمصر مرتين على التوالي، وجائزة أحمد بوكماخ.