وزارة السياحة تعلن انطلاق مهرجان «أسبوع مصر الجديدة»

أقيم مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان «أسبوع مصر الجديدة» بمدينة غرناطة بحي مصر الجديدة، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار «إشراقة جديدة لمصر الجديدة» وتستمر فعالياته حتي 25 مايو الجاري، والذي يقام هذا العام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القاهرة.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، إن مؤسسة تراث هليوبوليس تنظم المهرجان هذا العام، احتفالا بمرور 118 عاما على إنشاء ضاحية مصر الجديدة، من خلال تعاون جميع الجهات الرسمية والسكان وأصحاب الأماكن الخاصة.

نشر الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع المصري

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتنشيط السياحة الداخلية ونشر الوعي السياحي والأثري لدي مختلف فئات المجتمع المصري وتعريفهم بتراث وأثار بلدهم، وتشجيع المصريين على زيارة الأماكن السياحية والأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وتاريخ بلدهم.

عقد عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول إعادة إحياء المناطق الأثرية

وأضافت أن المهرجان يهدف هذا العام إلى وضع مصر الجديدة على خريطة الجولات السياحية، وستشهد فعاليات المهرجان عقد عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول إعادة إحياء المناطق الأثرية من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والتنشيط السياحي، وحول الطرق والمشاة في مصر الجديدة والمباني التراثية وترميمها في مصر الجديدة، بالإضافة إلي تنظيم ندوات حول المدينة المستدامة.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح عدد من المعارض من بينها معرض فناني مصر التشكيليين ومعرض المباني الدينية الموجودة بحي مصر الجديدة.