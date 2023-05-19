نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية، تم إعلانها من قبل المدارس التابعة للإدارات التعليمية العشر داخل الإقليم، والتي انتهت من أعمال التصحيح، وذالك بعد أنّ أنهى الطلاب والطالبات الامتحانات يوم الأحد الماضي.

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن» أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية، يتم الإعلان عنها من قبل كل مدير مدرسة للتعليم الأساسي، وذالك فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها من قبل الموجهين.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية

وأضاف ناصر حسن، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الغربية، تتم بشكل تتابعي لكل مدارس المحافظة، وأنه يتابع بشكل مباشر مع مديري الإدارات التعليمية الـ10، النتيجة، وستكون هذا العام بالتقييم وليس بالدرجات، وفقًا لنظام تقييم الطلاب بالقرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصفين الرابع والخامس.

نتيجه الصف الرابع الابتدائي بالألوان

وأوضح أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني2023 بمحافظة الغربية ستكون في صورة 4 ألوان، الأزرق يؤكد أنّ الطالب متفوقًا، واللون الأخضر يوضح أنّ الطالب يمتلك المعارف والمهارات، والأصفر يعني أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم، والأحمر يشير إلى أنّ الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم.