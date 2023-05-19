متحدث الرئاسة: سوريا عادت للجامعة العربية.. ومصر داعمة للأشقاء

تحدث السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن عودة سوريا للجامعة العربية مشيرًا أنه حتى الآن ما زال ترتيب الأمور بين الأشقاء.

سوريا عادت للجامعة العربية

وأوضح خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن سوريا عادت للجامعة العربية وأن هذا القرار اتٌخذ بالتوافق بين جميع الدول العربية مشيرًا إلى أن الدول العربية داعمة ومؤيدة مشددًا على أن مصر داعمة ومؤيدة وبكل قوة للشعب السوري وحقه في استعادة الاستقرار والأمن وأن يمارس حقه المشروع في التطلع نحو مستقبل أفضل وإنهاء حالة التوتر والاضطراب السياسي الشديد التي مر بها خلال السنوات العشر الماضية.

تسوية أزمة سوريا

وكشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عن أن مصر تتطلع إلى أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في دفع المسار السياسي ومسار التسوية السلمية للأزمة السورية بأقصى قوة بحيث تكون هذه العودة حافز لجميع الأطراف ذات الصلة وللدولة السورية لدفع مسار التسوية السياسية استنادًا لقرار مجلس الأمن 2245 مشددًا أن هذا هو الهدف الأسمى لمصر.