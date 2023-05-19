سماع دوي انفجارات في عدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، وقوع انفجارات في مدينة كريفوي روج بمنطقة دنيبروبتروفسك، كما دوت انفجارات في تشيرنيهيف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، فيما لم تشمل الحالة 4 مناطق في غرب أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

التحذير من غارات جوية في أوديسا وميكولايف

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، التأهب للتحذير من غارات جوية في: «أوديسا، روفنا، ميكولايف»،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى وقوع انفجارات في «منطقة كييف»، كما وقعت انفجارات في منطقة خميلنيتسكي.

فرنسا: لا يمكن العيش في عالم تعتمد فيه السيادة على ميزان القوى

بدوره، قال السفير الفرنسي لدى منظمة الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إن لا ينبغي السماح لروسيا بالفوز في الأزمة الاوكرانية، مضيفا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن لا يمكن العيش في عالم تعتمد فيه سيادة وأمن الجميع فقط على ميزان القوى.

وفي العاصمة الفرنسية «باريس»، دانت السفارة الروسية، اعتبار مجلس الشيوخ الفرنسي مجاعة أوكرانيا في ثلاثينات القرن الماضي إبادة جماعية، مشيرة على موقعها الإلكتروني، إلى استخدام أحداث الماضي لأغراض سياسية بائسة، في سياق الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد «موسكو».

وأمس الأول الأربعاء، تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة قرارا يعتبر مجاعة أوكرانيا خلال عامي 1932-1933 إبادة جماعية.

واجتاحت مجاعة أوكرانيا وبيلاروس وغرب سيبيريا وكازاخستان ومنطقة الفولجا وشمال القوقاز وجنوب الأورال في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، متسببة في موت ما بين مليونين وثمانية ملايين شخص.

وشددت السفارة الروسية على أن الألاعيب السياسية حول مجاعة جولودومور لصالح أوكرانيا لا تتماشى إلا مع سياسات «كييف» التي تتبنى القومية المتطرفة والنازية الجديدة.

من جانبها، ستقوم شركة «أزيموت» الروسية بتنفيذ أول رحلة من موسكو إلى تبليسي، اليوم الجمعة، عقب استئناف «موسكو» و«تبليسي» رحلات الطيران بينها عقب تعليقها منذ عام 2019، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.