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أحمد داوود: صرفت 450 جنيها من جيبي لأقبض 150 في 8 حلقات

كتب:

أحمد حامد دياب
05:49 ص | الجمعة 19 مايو 2023
الفنان أحمد داوود

الفنان أحمد داوود

كشف الفنان أحمد داوود عن أول أجر حصل عليه بعد عمله في الفن لافتًا إلى أنه كان مبلغ 150 جنيها فقط مقابل مشاركته في عمل من 8 حلقات فقط على 9 ورقات  ويستمر تصويره لمدة أسبوعين.

ذهب واشترى ملابس لأداء الدور بـ450 جنيها

وأوضح داوود خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه ذهب واشترى ملابس لأداء الدور بـ450 جنيها واقتصر ظهوره في الدور على مشهد واحد فقط وهو يقول «حاضر يا سيدي».

أول طائرة إلى فرنسا

وأشار داوود إلى أول مرة ركب فيها الطائرة لافتًا أنها كانت أثناء ذهابه للحصول على جائزة مهرجان المركز الثقافي الفرنسي وسافر فرنسا بسبب هذه الجائزة.

وتحدث عن أول أصدقائه من الوسط الفني لافتًا إلى أنهم كانوا دفعته في مركز الإبداع ومنهم محمد ممدوح تايسون وأمير صلاح الدين ومحمد فهيم ومحمد فراج ومحمد سلام.

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