درجات الحرارة اليوم.. تساقط أمطار خفيفة والقاهرة تسجل 29 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية المتوقعة، إذ يستمر انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس حار نهارًا وتساقط أمطار خفيفة

وخلال ساعات النهار يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكاثف السحب ليسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وتترواح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يكون من «1:1.5 متر»، والبحر الأحمر مضطرب حيث يترواح ارتفاع الموج من «2.5: 3.5 متر».

درجات الحراة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 30 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 28 - 16

- دمنهور 29 - 17

- وادي النطرون 29 - 17

- كفر الشيخ 28 - 18

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 30 - 19

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 25 - 17

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 29 - 19

- السويس 30 - 17

- العريش 25 - 16

- رفح 24 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 27 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 19

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 18

- مطروح 22 - 18

- السلوم 24 - 16

- سيوة 28 - 20

- رأس غارب 33 - 22

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 33 - 22

- شلاتين 34 - 21

- حلايب 30 - 21

- أبو رماد 30 - 22

- رأس حدربة 29 - 21

- الفيوم 30 - 18

- بني سويف 29 - 17

- المنيا 30 - 17

- أسيوط 30 - 17

- سوهاج 32 - 18

- قنا 33 - 22

- الأقصر 34 - 22

- أسوان 35 - 23

- الوادي الجديد 32 - 20

- أبو سمبل 36 - 22.