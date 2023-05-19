تجديد حبس المتهم بالاتجار في مخدري الحشيش والآيس بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم في قضية حيازة كمية من مخدري الحشيش والآيس للاتجار بها في القاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، كما أمرت بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات، أنّ المتهم سائق مقيم في منطقة بدر في القاهرة، قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الارباح وتحصيل الأموال.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الآيس وزنت كيلوجراما بقصد الاتجار، وبندقية آلية، وعدد طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع عن نشاطه، وعدد 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

الموقف القانوني

أكد المحامي محمود عبدالله، أنّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة سيواجه عقوبة رادعة أمام القانون الذي ينص في مادته رقم 33 من قانون العقوبات: «تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه».

وأضاف الخبير القانوني خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.

ضبط المتهم

أما عن تفاصيل الواقعة فتعود عندما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام عنصر إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة بدر، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل بدائرة القسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.