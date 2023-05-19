أستاذ طرق عن منظومة النقل الذكي: تقلل الحوادث وتسرع الاستجابة للطوارئ

حدّد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، مزايا تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق «ITS»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية وجود آلية لإدارة الطرق السريعة، يتم من خلالها متابعة ومراقبة وإدارة حركة المرور على تلك الطرق، وزيادة معدلات السلامة والأمان.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن المنظومة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق، عن طريق تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن وجود شبكة ربط بين مختلف الجهات المعنية، تسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان للطرق، بالإضافة إلى أنها ستسهم في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق.

تشغيل 100 أتوبيس سوبرجيت مع الأتوبيس الترددي

يتزامن تفعيل منظومة النقل الذكي مع خدمة الأتوبيس الترددي المقرر تشغيلها على الدائري، وفق ما أكده الدكتور عبدالله أبوخضرة، والذي من المقرر أن تشترك مع أتوبيسات السوبر جيت لنقل الركاب عبر 100 أتوبيس سوبرجيت وتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب وتعتبر إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر.

الدقة في تسجيل المخالفات

وتسهم المنظومة في الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه من تحسن في المؤشرات العالمية لجذب الاستثمارات.

يذكر أن شركة السوبرجيت لديها أسطول يتكون من 213 أتوبيسا وجاري شراء 50 أتوبيسا لتشغيلها في رحلات الانتقال من القاهرة إلى مختلف الأقاليم.