«الأوقاف» تفتتح 12 مسجدا اليوم.. اعرف التفاصيل

في يوم الجمعة من كل أسبوع تحرص وزارة الأوقاف المصرية على افتتاح عدد من المساجد الجديدة في بعض المحافظات، فضلا عن عملها على صيانة المساجد التي في حاجة لذلك، وتفتتح الأوقاف المصرية اليوم 12 مسجدا جديدا، و3 مساجد صيانة، وبذلك يكون إجمالي المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف منذ 1 يوليو 2022 حتى اليوم 915 مسجدا جديدا، و220 مسجدا «صيانة وتطوير».

الأوقاف تفتتح مساجد جديدة

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم عددا من المساجد الجديدة في المحافظات المختلفة، جاءت على النحو التالي:

- مديرية أوقاف المنيا:

1. مسجد التوحيد في نزلة بني خلف بمغاغة

2. مسجد المغفرة في ميدان الدهب بالقرايشة الغربية

3. مسجد المصطفى في عزبة مجلي خليل بالمنيا

4. مسجد الهداية في بني حسن الأشراف بالمنيا

- مديرية أوقاف الإسماعيلية:

5. مسجد النور المحمدي في النمارطة بقرية أم عزام التابعة للقصاصين الجديدة

- مديرية أوقاف الإسكندرية

6. مسجد بشاير الخير ( 2 ) في كرموز

مساجد الصيانة والتجديد

أما عن مساجد الصيانة والتجديد، فوصل عددها إلى 8 مساجد في محافظات، وهي:

- مديرية أوقاف الإسماعيلية:

1. مسجد أبو هيبه في سرابيوم بفايد

- مديرية أوقاف قنا:

2. مسجد العتيق في نجع فكار ببهجورة التابعة لنجع حمادي

3. مسجد العمدة همام في نجع الإمام علي بالدهسة، العركي، فرشوط

- مديرية أوقاف البحيرة:

4. مسجد عزبة دياب في أورين بشبراخيت

5. مسجد الغزالي الكبير بالدلنجات

6. مسجد المعيصرة القبلي في شبرا خيت