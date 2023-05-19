إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق إهناسيا المدينة، أمام مدخل قرية دموشيا بدائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق بني سويف ـ إهناسيا المدينة، أمام مدخل قرية دموشيا، نتج عنه إصابة شخصين، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

على الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وإجراء الإسعافات الأولية لهما وخضوعهما للعلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، المصابين في الحادث وهما؛ أحمد إبراهيم محمد، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، هشام علي عبد الحميد، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.