أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. حقق خسائر 600 جنيه في أسبوعين

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد أن شهدت الأسعار تراجعا كبير بقيمة تخطت 600 جنيه في الجرام الواحد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس، سيؤدي بالتبعية لاستقرار حركة الأسعار بسوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووفقا للشعبة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلية 2537 جنيهًا، حيث يعتبر الذهب عيار 21 هو الذهب الأكثر استخدما في السبائك لأنه الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع والانخفاض 2220 جنيها، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في السوق المصري، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1903 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث 1480 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فوصل سعره في الأسواق المحلية إلى 17760 جنيهًا.

أسعار الذھب عالمیا

وسجلت أسعار الذهب تراجعا كبيرا على الصعيد الدولي، مسجلة 1960 دولارًا للأوقية اليوم، مقابل 2012 دولارا قبل نحو أسبوع، ليحقق خسائر 72 دولارا للأوقية في أقل من سبعة أيام، نتيجة التفاؤل المتزايد بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية والإشارات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المعدن.