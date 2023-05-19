هبوط حاد في أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تخسر 72 دولارا في أسبوع 

حافظ الذهب على انخفاضه الأخير مسجلا 1960 دولارًا للأوقية اليوم، مقابل 2012 دولار قبل نحو أسبوع، ليحقق خسائر 72 دولارا للأوقية في أقل من سبعة أيام، نتيجة التفاؤل المتزايد بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية والإشارات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المعدن.

تجنب التخلف عن السداد للولايات المتحدة

وبحسب موقع «تريندينج إيكونومي»، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى الثقة في تجنب التخلف عن السداد للولايات المتحدة، حيث أعلن مكارثي أن هناك صفقة محتملة لرفع سقف الديون الأمريكية يمكن أن تأتي في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.

إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا

وعلى صعيد السياسة النقدية، قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يهدأ بسرعة كافية للسماح للبنك المركزي بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل، ويعتبر الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، ما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر

وعلى الصعيد المحلى تراجع الذهب بشكر كبير خلال الأيام الماضية، وشهدت الأسعار حالة من التقلب في نطاق محدود قبيل انتهاء تعاملات أمس، حيث بدأ جرام الذهب عيار تعاملات الخميس عند مستوى 2210 جنيهات وارتفع لمستوى 2235 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2220 جنيهًا، بينما شهدت الأوقية تراجعًا حادًا بقيمة 29 دولارًا خلال تعاملات أمس لتسجل مستوى 1958 دولارًا.

وجاء جرام الذهب عيار 24 بسعر 2538 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1903 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17760 جنيها.