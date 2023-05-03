وكيل الشباب والرياضة بجنوب سيناء: حصدنا 22 ميدالية في أولمبياد المحافظات

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة فتح مراكز الشباب بالمحافظة للجميع من أجل ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية لتشجيع الشباب والفتيات على ممارسة الرياضة.

وكيل الشباب والرياضة: 50 لاعبًا شاركوا في أولمبياد المحافظات الحدودية

وأوضح أنّ ما يقرب من 50 لاعبًا ولاعبة من أبناء محافظة جنوب سيناء، شاركوا في أولمبياد المحافظات الحدودية التي أقيمت بمحافظة مرسى مطروح على مدار خمسة أيام.

الفوز بـ22 ميدالية

وأكد «فتحي» أنّ بعثة مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، استطاعت الفوز في عدد من البطولات والألعاب المقامة في أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مرسى مطروح، وحصد 22 ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية في ألعاب «الكاراتيه كاتا وكوميتيه - السباحة الحرة والظهر - كرة القدم الشاطئية - كرة الطائرة الشاطئية - كرة السلة - كرة اليد - تنس طاولة - كرة طائرة - شطرنج - الألعاب الإلكترونية - ألعاب القوى».

وجرى تكريم اللاعبين الفائزين بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، أحمد مسعد وكيل المديرية، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، وتسليم الميداليات والتقاط الصور التذكارية مع الفرق.

جدير بالذكر أنّ محافظة مرسى مطروح، استضافت فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضي لأبناء المحافظات الحدودية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توفير جميع القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب، واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر، ما يعكس حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها.