انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان أمس، من أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني التي استمرت 6 أيام، ليبدأ السؤال عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان الترم الثاني، سواء من قبل التلاميذ أو أولياء أمورهم، لاختيار المدرسة التي سيلتحقون بها سواء الثانوي العام أو الفني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان الترم الثاني

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان الترم الثاني، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، سيُحدد عقب الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة، ثم البدء في أعمال الرصد والتجميع، وبعد ذلك، اعتماد النتيجة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لتُعلن رسميًا عبر رابط مديرية التربية والتعليم بأسوان وعبر بوابة المحافظة الرسمية.

موعد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان

ووفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، فإن موعد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان الترم الثاني، سيكون غدًا، حيث تبدأ المديرية بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في 5 إدارات تعليمية وهي إدفو ودراو وكوم أمبو وأسوان ونصر النوبة، وعقب التصحيح، يحدد موعد إعلان النتيجة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في عدة مواد رئيسية وفرعية للمدارس العامة واللغات الرسمية، وفقًا للجدول التالي:

- الأحد 14 مايو 2023: امتحان الجبر والإحصاء خلال ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الفنية خلال ساعتين.

- الاثنين 15 مايو 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين.

- الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية خلال ساعتين، وامتحان الحاسب الآلي خلال ساعة واحدة.

- الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان العلوم خلال ساعتين، وعقد امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات فقط خلال ساعتين أيضًا.

- الخميس 18 مايو 2023: عقد امتحان مادة الهندسة خلال ساعتين، وامتحان التربية الرياضية في المدارس الرياضية خلال ساعة، بينما اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط خلال ساعتين.