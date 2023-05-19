«السياحة»: بوابة العمرة تواصل إصدار الباركود لحاملي تأشيرة زيارة السعودية

أكد مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنه بالرغم من انتهاء موسم العمرة رسميا بالنسبة للمواطنين المصريين، إلا أن البوابة المصرية للعمرة ستظل تعمل في إصدار الباركود الخاص لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة للمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه لن يسمح لحاملي تلك التأشيرات بالسفر حاليا للمملكة دون الحصول على باركود البوابة.

بوابة العمرة أصدرت أكثر من 72 ألف باركود منذ أكتوبر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن البوابة المصرية للعمرة أصدرت منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن أكثر من 72 ألف باركود لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والفعاليات وغيرها من تأشيرات السفر للسعودية، التي تستلزم الحصول على باركود البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وأوضح المصدر أن التأشيرات الخاصة بدخول السعودية والتي لابد أن يتم تنظيمها من خلال بوابة العمرة المصرية هي «تأشيرة العمرة - تأشيرة زيارة السياحة - تأشيرة زيارة الفعاليات - تأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين - تأشيرة زيارة المضيف -تأشيرة الزيارة الشخصية».

تأشيرات للسعودية لا تستوجب الحصول على باركود البوابة

وأشار المصدر إلى أن تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية التي لا يتم تنظيمها من خلال بوابة العمرة المصرية هي «تأشيرة الزيارة العائلية - تأشيرة الزيارة التجارية - تأشيرة رجال الأعمال - تأشيرة زيارة المؤتمرات - تأشيرة المرور- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية - التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية».