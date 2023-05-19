شروط وخطوات التقدم للتدريب الصيفي في بنك القاهرة.. آخر موعد 4 يونيو

كشف بنك القاهرة عن فتح باب التدريب الصيفي للحصول على الخبرة الكافية في عمل البنوك، من خلال تدريب BDC الصيفي الذي يؤهل الخرجين الجدد لسوق العمل المالي والمصرفي، منوها بأن أخر فرصة للتقديم يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في هذا التقرير تفاصيل التدريب الصيفي من بنك القاهرة وفق المعلن على صفحة البنك بموقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، على هذا النحو:

تفاصيل التدريب الصيفي من بنك القاهرة

- تدريب صيفي بدوام كامل يستمر لمدة شهر واحد في المكتب الرئيسي أو فروع بنك القاهرة.

- التدريب يتم وفق مجال الدراسة والتخصص.

- التدريب يزود المتقدمين بتجربة ودور وظيفي حقيقي مع فرصة للمساعدة في المنتجات والخدمات المصرفية الحالية وتحسينها.

المؤهلات المطلوبة للحصول على التدريب الصيفي من بنك القاهرة

- يجب أن يكون الطلاب المتقدمين في السنة الثانية والثالثة.

- يجب أن يكون الحد الأدنى للتقييم جيد.

- يجب أن يكون المتقدم ملتحق بالجامعات الحكومية والخاصة فقط، المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في مصر.

التخصصات المطلوبة للتدريب الصيفي من بنك القاهرة

-المحاسبة.

- إدارة الأعمال.

- التمويل والاستثمار.

- البنوك والتمويل.

- التسويق.

- التجارة الإلكترونية.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- علوم الكمبيوتر.

- نظام المعلومات الإدارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للتدريب الصيفي من بنك القاهرة

- تقديم خطاب قيد جامعي يوضح التخصص والصف والسنة.

- تقديم نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بك.

- تقديم السيرة الذاتية المحدثة تتضمن بريدك الإلكتروني ومعلومات الاتصال الخاصة بك (مع ذكر الدورة المناسبة: يوليو أو أغسطس).