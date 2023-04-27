تفاصيل شهادة البريمو من بنك القاهرة.. عائد يصل إلى 11%

تظل شهادات الادخار محتفظة بأهميتها لدى عملاء البنوك، باعتبارها الوعاء الادخاري الأكثر انتشارًا، خاصة التي تناسب جميع الشرائح من المجتمع، إذ تساعدهم على تحقيق أرباح مضمونة من خلال استثمار أموالهم.

شهادة البريمو ذات العائد المتغير

ويقدم بنك القاهرة، باقة من شهادات الادخار من بينها شهادة البريمو ذات العائد المتغير، ثلاث سنوات وخمس سنوات.

تفاصيل شهادة البريمو من بنك القاهرة

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000جنيه مصري.

- تاريخ بدء احتساب العائد: يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

الحد الأدنى للاسترداد: بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار.

- إصدار الشهادة يتطلب فتح حساب جاري أو توفير.

- إمكانية التجديد تلقائيا في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية إصدار الشهادة بأسماء القصر.

- إمكانية إصدار الشهادة بأسماء مشتركة.

- إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية تبعاً للشروط والأحكام المطبقة.

- إمكانية الاقتراض بضمان شهادة الادخار بنفس العملة بشروط ميسرة، مع إتباع إجراءات ومحددات كل تسهيل على حدى.

العائد على شهادة البريمو من بنك القاهرة

- شهادة البريمو 3 سنوات: 10.25% شهري و 10.5% ربع سنوي.

- شهادة البريمو 5 سنوات: 11% ربع سنوي.